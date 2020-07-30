Програма “Велике будівництво” на українських дорогах триває, проте вимагає нових підходів з використанням цементобетону.
Дивися повний текст Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги - Криклій.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31
Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги - Криклій.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31
.....такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры.....это у (них) она дешевая,а у (нас) судя по стоимости киллометра она дороже на порядок.откаты достигают половины стоимости объекта.
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