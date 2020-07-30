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Світовий банк рекомендує
будувати цементобетонні дороги...

Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31

Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Програма “Велике будівництво” на українських дорогах триває, проте вимагає нових підходів з використанням цементобетону.

Дивися повний текст Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31

.....такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры.....это у (них) она дешевая,а у (нас) судя по стоимости киллометра она дороже на порядок.откаты достигают половины стоимости объекта.
sota24062016
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:54

Как мне кажется в городах надо , надо начать с городов, надоело сколько можно латать ... Латка на латке
Откаты были есть и будут и таки да до 70% :)
yama
 
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