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Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі “Опора” Тетяна Бойко в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла, наскільки зміниться ціна на газ для населення та чи збільшиться кількість людей, які потребуватимуть субсидій.
Дивися повний текст Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці від експерта
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54
Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
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ygn
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Додано: Чет 06 сер, 2020 04:28
ygn написав:
Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
в этом и есть смысл субсидии. Без субсидий пришлось бы понижать цены в соответствии с рынком. А субсидии и монополия дают возможность удерживать высокими цены за счет повышенных налогов. По сути такая не рыночная монопольная схема даёт возможность грабить население с помощью высоких налогов и тарифов.
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Амвросий
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