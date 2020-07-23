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Ціна на газ і кількість
субсидій зміняться: подробиці...

Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54

Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці...

Пропонуємо до обговорення:
Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі “Опора” Тетяна Бойко в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла, наскільки зміниться ціна на газ для населення та чи збільшиться кількість людей, які потребуватимуть субсидій.

Дивися повний текст Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці від експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54

Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 04:28

  ygn написав:Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.


в этом и есть смысл субсидии. Без субсидий пришлось бы понижать цены в соответствии с рынком. А субсидии и монополия дают возможность искусственно завышать цены, удерживая их на высоком уровне за счет повышенных налогов. По сути такая не рыночная монопольная схема даёт возможность грабить население с помощью высоких налогов и тарифов.

Принуждение платить завышенные цены за то что тебе не нужно позволяет удерживать людей на крючке. Без принуждения схема грабежа развалится. Частники продают по предоплате и по той цене по которой готовы покупать, поэтому начислять космические долги за то что никто не хочет брать по космической цене при рыночных отношениях не получится и удерживать высокими цены без субсидий и принудиловки тоже не выйдет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:20

  ygn написав:Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.

Все есть, просто иногда (в соответствии с народной мудростью про "если не можешь изменить ситуацию ...") нужно отрывать свою пятую от точку от дивана -- и что-то делать. Есть куча примеров, когда в "старом фонде" народ переходил на крышную/подвальную котельную. Если совсем уж лень что-то делать -- можно банально съехать из "бабушатника" в дом с горизонтальной разводкой.
_hunter
 
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