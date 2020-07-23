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Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі “Опора” Тетяна Бойко в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла, наскільки зміниться ціна на газ для населення та чи збільшиться кількість людей, які потребуватимуть субсидій.
Дивися повний текст Ціна на газ і кількість субсидій зміняться: подробиці від експерта
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R2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:54
Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
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ygn
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Додано: Чет 06 сер, 2020 04:28
ygn написав:
Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
в этом и есть смысл субсидии. Без субсидий пришлось бы понижать цены в соответствии с рынком. А субсидии и монополия дают возможность искусственно завышать цены, удерживая их на высоком уровне за счет повышенных налогов. По сути такая не рыночная монопольная схема даёт возможность грабить население с помощью высоких налогов и тарифов.
Принуждение платить завышенные цены за то что тебе не нужно позволяет удерживать людей на крючке. Без принуждения схема грабежа развалится. Частники продают по предоплате и по той цене по которой готовы покупать, поэтому начислять космические долги за то что никто не хочет брать по космической цене при рыночных отношениях не получится и удерживать высокими цены без субсидий и принудиловки тоже не выйдет.
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Амвросий
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:20
ygn написав:
Тарифы на теплоносители необоснованны . Реальной возможности отключиться или поставить индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах нет, потому что те, кто получают субсидию, не горят желанием. Получается, что услуги просто навязываются.
Все есть, просто иногда (в соответствии с народной мудростью про "если не можешь изменить ситуацию ...") нужно отрывать свою пятую от точку от дивана -- и что-то делать. Есть куча примеров, когда в "старом фонде" народ переходил на крышную/подвальную котельную. Если совсем уж лень что-то делать -- можно банально съехать из "бабушатника" в дом с горизонтальной разводкой.
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_hunter
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:06
Субсидии - это механизм ограбления украинского народа. ОПГ "Нафтогаз" придумала такую схему, что платят даже те, у кого платить нечем, инвалиды, обездоленные и нищие. Нафтогаз окучивает 100% потребителей по воровской отпускной цене. Просто за нищих платят все остальные - вот это и есть субсидия. А потом обналичка,
конвертация и Кипр.
Лишний раз убеждаешься, какие умные люди там сидят. Красиво разводят.....Как я понимаю, это Сеня -Кролик придумал....Молодец! Уважаю умненьких.
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finuser382
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:45
_hunter написав:
можно банально съехать из "бабушатника" в дом с горизонтальной разводкой.
Так себе бизнес схема, ради экономии пару десятков у.е. в месяц ввалить столько, что до смерти не наэкономишь.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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