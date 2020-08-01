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Нацбанк оприлюднив список
найбільших банків-боржників

Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45

Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2020 року борги платоспроможних банків по рефінансуванню НБУ становили 9,2 млрд грн.

Дивися повний текст Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників.
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