Станом на 1 липня 2020 року борги платоспроможних банків по рефінансуванню НБУ становили 9,2 млрд грн.
Дивися повний текст Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45
Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників
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Дивися повний текст Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників.
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