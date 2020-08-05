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У липні істотно зріс ринок
вживаних авто: що купували...

У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:52

У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...

Пропонуємо до обговорення:
У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:53

Как по мне самый популярный автомобиль б.у. у наших людей это Таврия за 800$ дальше хундай и Рено именно такие покупки сделали мои знакомые из круга общения . Просто "пандемия" четко поделила людей на первый и второй сорт, и цена билета в первый сорт всего лишь личный транспорт ака Таврия за 800 :) что бы не чувствовать себя третим сортом
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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