У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Дивися повний текст У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували українці.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:52
У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...
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Дивися повний текст У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували українці.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:53
Как по мне самый популярный автомобиль б.у. у наших людей это Таврия за 800$ дальше хундай и Рено именно такие покупки сделали мои знакомые из круга общения . Просто "пандемия" четко поделила людей на первый и второй сорт, и цена билета в первый сорт всего лишь личный транспорт ака Таврия за 800 :) что бы не чувствовать себя третим сортом
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