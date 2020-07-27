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Друга хвиля пандемії та транскордонних обмежень можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:59
Пропонуємо до обговорення:
НБУ погіршив ключові маяки для економіки України на 2020 рік. Згідно з новими очікуваннями регулятора, падіння ВВП становитиме мінус 6%, за такого ж рівня інфляції. А безробіття – зросте до майже 10%, передає "5 канал".
Дивися повний текст Друга хвиля пандемії та транскордонних обмежень можуть завдати економіці нового удару - економіст
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:59
А что делает в Украине что бы смягчить последствия второй волны?
У нас число случаев заражения растет небывалыми темпами!
Добавь сезонные заболевания и падение доходов + "покращення" для медиков и вот рецепт катастрофы!
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straponesa
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Додано: Чет 06 сер, 2020 06:27
У нас ещё первая не закончилась и даже похоже ещё не дошла до своего пика
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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