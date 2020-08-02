|
|
Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:14
Пропонуємо до обговорення:
На початок серпня 2020 року загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув позначки у 22 млрд куб. м . Це найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України та на 40% більше, ніж торік.
Дивися повний текст Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси газу на початок серпня
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89661
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:14
А как на счет долгов?
)))))))))))
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор