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Україна накопичила найвищі за
роки незалежності запаси...

Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:14

Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси...

Пропонуємо до обговорення:
На початок серпня 2020 року загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув позначки у 22 млрд куб. м . Це найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України та на 40% більше, ніж торік.

Дивися повний текст Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси газу на початок серпня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:14

А как на счет долгов?
)))))))))))
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:19

Ага. И как раз на этой оптимистичной ноте подняли цены на газ на 9%. Может быть, тогда скажут по какой цене заполняли эту кубышку? Страна абсурда.
yevgenant
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