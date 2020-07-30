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Кабмін урізав
виплати на дітей ФОП

Кабмін урізав виплати на дітей ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:13

Кабмін урізав виплати на дітей ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень.

Дивися повний текст Кабмін урізав виплати на дітей ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:14

А вот это уже прямое нарушение Конституции: один детям дадим, другим - не дадим.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ... майнового стану.

P.S. Уточню, что в данном случае ограничиваются права не родителей, а именно ребенка (как получателя таких выплат)
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:06

  Grover написав:А вот это уже прямое нарушение Конституции: один детям дадим, другим - не дадим.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ... майнового стану.

P.S. Уточню, что в данном случае ограничиваются права не родителей, а именно ребенка (как получателя таких выплат)

Конституцию нужно не только читать, но еще и понимать: зарплату, например, разную платить -- тоже "уже прямое нарушение Конституции"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:51

  _hunter написав:Конституцию нужно не только читать, но еще и понимать: зарплату, например, разную платить -- тоже "уже прямое нарушение Конституции"?..


зарплату не платят, её зарабатывают.

А пособия платят без работы - на халяву, т.е. идет перераспределение денег от тех кто работает к тем кто не работает.

Возникает вопрос на каком основании такая дискриминация?

Либо никому не платите и налоги на это не собирайте, либо платите всем на равных правах одинаково.
Амвросий
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