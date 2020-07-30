Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень.
Дивися повний текст Кабмін урізав виплати на дітей ФОП.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:13
Кабмін урізав виплати на дітей ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін урізав виплати на дітей ФОП.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:14
А вот это уже прямое нарушение Конституции: один детям дадим, другим - не дадим.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ... майнового стану.
P.S. Уточню, что в данном случае ограничиваются права не родителей, а именно ребенка (как получателя таких выплат)
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:06
Конституцию нужно не только читать, но еще и понимать: зарплату, например, разную платить -- тоже "уже прямое нарушение Конституции"?..
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:51
зарплату не платят, её зарабатывают.
А пособия платят без работы - на халяву, т.е. идет перераспределение денег от тех кто работает к тем кто не работает.
Возникает вопрос на каком основании такая дискриминация?
Либо никому не платите и налоги на это не собирайте, либо платите всем на равных правах одинаково.
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:17
Нашли у кого забрать.где работа в селе? Где?а то все умные.как говорит пословица:ситый-голодному не товарищ.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10
Работодатель -- платит, работник -- зарабатывает. В чем противоречее?
Более того -- это абсолютно не важно: все же "равны" -- значит должны иметь равную зарплату.
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