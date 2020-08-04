Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна".
Дивися повний текст Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23
Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23
Если пожар случится, пожарных туда, если приступ, бригаду медиков, таракана увидел, дезинфектора. Нужно делать наш проезд все более безопасным ;)
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:34
Некоторое время тому назад полиция была в поездах,потом её убрали,но почему то стоимость билетов не снизилась и все об этом молчали.Сейчас отреагировали мгновенно-подорожает.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:50
При совке все было, но совок плохой был. Уничтожают все, вместо того чтобы полезное оставить, а плохое убрать.
Еще станцию метро Арсенальная не зацепили. Там тоже от совка много чего на цветметалл сдать можно.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:03
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