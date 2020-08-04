RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна".

Дивися повний текст Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23

Если пожар случится, пожарных туда, если приступ, бригаду медиков, таракана увидел, дезинфектора. Нужно делать наш проезд все более безопасным ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:34

Некоторое время тому назад полиция была в поездах,потом её убрали,но почему то стоимость билетов не снизилась и все об этом молчали.Сейчас отреагировали мгновенно-подорожает.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:50

При совке все было, но совок плохой был. Уничтожают все, вместо того чтобы полезное оставить, а плохое убрать.
Еще станцию метро Арсенальная не зацепили. Там тоже от совка много чего на цветметалл сдать можно.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:03

  sena_2008atp написав:Некоторое время тому назад полиция была в поездах,потом её убрали,но почему то стоимость билетов не снизилась и все об этом молчали.Сейчас отреагировали мгновенно-подорожает.

За счет экономии просто пропустили одну ступеньку подорожания -- о чем тут говорить?
_hunter
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:23

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Некоторое время тому назад полиция была в поездах,потом её убрали,но почему то стоимость билетов не снизилась и все об этом молчали.Сейчас отреагировали мгновенно-подорожает.

За счет экономии просто пропустили одну ступеньку подорожания -- о чем тут говорить?


ніхто там нічого не пропускав. і ніхто нічого не прибирав. охорона закінчилася разом з ліквідацією транспортної міліції. а тепер порахуємо, про яке подорожчання вєщає цей алень-міністр. нехай 2 мєнта на поїзд, фонд оплати по 15 тис кожному, разом 30 тис, нехай 4 бригади - доба через три, разом 120 тис. або 4 тис на добу чи на поїдку в один бік з кінця в кінець. 4 тис на поїзд в 400-600 місць!!! тобто по 7-10 грн на білет. яке суттєве подорожчання? це фігня, про яку навіть говорити нічого. неграмотних беруть нині в міністри?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 900
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:07

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  wild.tomcat написав:нехай 2 мєнта на поїзд

Ты не посчитал что менты не могут быть в штате УЗ. Это должно быть обособленное подразделене МВД. Такое как ранее была транспортная милиция. Услуги охраны поездов данное подразделение будет предоставлять на комерческой основе и стоить такая услуга будет больше чем чистый ФОТ двух милиционеров, так как надо помимо этого содержать весь прочий штат транспортной милиции, оплачивать аренду помещений, комунальные услуги и просто иметь какую-то прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 874
З нами з: 06.08.19
Подякував: 222 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через недбалість НААН держава може втратити частину...
R2 » Вів 04 сер, 2020 22:21
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 14:03
mapamapa
Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину ще на...
R2 » Вів 04 сер, 2020 17:51
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 17:52
straponesa
"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 11:12
3 289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 14:32
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25344)
06.08.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.