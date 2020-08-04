Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна".
Дивися повний текст Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23
Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:23
Если пожар случится, пожарных туда, если приступ, бригаду медиков, таракана увидел, дезинфектора. Нужно делать наш проезд все более безопасным ;)
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:34
Некоторое время тому назад полиция была в поездах,потом её убрали,но почему то стоимость билетов не снизилась и все об этом молчали.Сейчас отреагировали мгновенно-подорожает.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:50
При совке все было, но совок плохой был. Уничтожают все, вместо того чтобы полезное оставить, а плохое убрать.
Еще станцию метро Арсенальная не зацепили. Там тоже от совка много чего на цветметалл сдать можно.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:03
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:23
ніхто там нічого не пропускав. і ніхто нічого не прибирав. охорона закінчилася разом з ліквідацією транспортної міліції. а тепер порахуємо, про яке подорожчання вєщає цей алень-міністр. нехай 2 мєнта на поїзд, фонд оплати по 15 тис кожному, разом 30 тис, нехай 4 бригади - доба через три, разом 120 тис. або 4 тис на добу чи на поїдку в один бік з кінця в кінець. 4 тис на поїзд в 400-600 місць!!! тобто по 7-10 грн на білет. яке суттєве подорожчання? це фігня, про яку навіть говорити нічого. неграмотних беруть нині в міністри?
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:07
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
Ты не посчитал что менты не могут быть в штате УЗ. Это должно быть обособленное подразделене МВД. Такое как ранее была транспортная милиция. Услуги охраны поездов данное подразделение будет предоставлять на комерческой основе и стоить такая услуга будет больше чем чистый ФОТ двух милиционеров, так как надо помимо этого содержать весь прочий штат транспортной милиции, оплачивать аренду помещений, комунальные услуги и просто иметь какую-то прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:44
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
А если поставим вопрос по другому:
Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.
- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?
- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:48
Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок "под каждым кустом"? -- если является -- значит ли это, что под каждым кустом должен находиться патруль?
-- именно "здесь" ничего искать не стоит...
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:50
Re: поезд ту-ту
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