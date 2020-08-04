Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Додано: Чет 06 сер, 2020 15:44

А если поставим вопрос по другому:

Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.

- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?

- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.