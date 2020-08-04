Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

_hunter написав:Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому:
Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.
- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?
- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.
Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок "под каждым кустом"? -- если является -- значит ли это, что под каждым кустом должен находиться патруль?
-- именно "здесь" ничего искать не стоит...
Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир.
Т.Е. не отдельных структур охраны, а полностью.... с розыскными, судебными, пенитенциарными.
- и взиматься налог на содержание этих структур будет с жильцов в организованном порядке. К тому, кто не оплатил "крышу", домушники будут направляться ежедневно.
- Я правильно уловил Ваши желания?