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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:04

  _hunter написав:
  Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому:
Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.
- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?
- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.

Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок "под каждым кустом"? -- если является -- значит ли это, что под каждым кустом должен находиться патруль?
-- именно "здесь" ничего искать не стоит...

Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир.
Т.Е. не отдельных структур охраны, а полностью.... с розыскными, судебными, пенитенциарными.
- и взиматься налог на содержание этих структур будет с жильцов в организованном порядке. К тому, кто не оплатил "крышу", домушники будут направляться ежедневно.

- Я правильно уловил Ваши желания?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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