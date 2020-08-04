Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Додано: Чет 06 сер, 2020 17:46

vitaliy_berdinskikh

1. Уровень доверия к полиции?

2. Почему, как поездные бригады, так и подорожуючи не видят перспектив общения с с полицией?

3. Конкретный результат принятых мер по грабежам в поездах, воровству, ..........



- Не зависимо от Должности представитель системы Охороны правопорядка - есть лицо ответственное за "Всё" чего касается, а это уже

Или возврат к совковым обязанностям Милиции

Или коммерческие службы охраны порядка - что есть бред сивой кобылы.



Отсюда именно совместная отработка взаимодействия проводников и органов правопорядка.

Но ни в коем случае не "пастухи"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.