Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому: Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку. - Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ? - Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.
Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок "под каждым кустом"? -- если является -- значит ли это, что под каждым кустом должен находиться патруль? -- именно "здесь" ничего искать не стоит...
Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир. Т.Е. не отдельных структур охраны, а полностью.... с розыскными, судебными, пенитенциарными. - и взиматься налог на содержание этих структур будет с жильцов в организованном порядке. К тому, кто не оплатил "крышу", домушники будут направляться ежедневно.
- Я правильно уловил Ваши желания?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому: Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку. - Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ? - Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.
Так разве полиция отказывается приезжать к поезду по вызову? Разве они отказываются заходить в поезда для поиска/задержания преступников? Нет и нет.
Но вот охранять каждую квартиру и даже каждый подъезд и даже каждую улицу путем постоянного присутствия наряда полиции - нет, не обязаны, у них тупо даже нет такого количества персонала.
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Kudrjavuy написав:Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир.
Давно уже создана. Ты можешь за отдельные деньги подключить сигнализацию по сигналу которой даже без твоего вмешательства к квартире будет приезжать наряд полиции. Ты можешь заплатить больше и тебя лично будут охранять несколько полицейских, не знаю круглосуточно ли, но точно во время того как ты едешь в банк или другой город.
Является ли такая услуга поощрением для того чтобы неохраняемые квартиры бомбили домушники? Сомневаюсь.
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В троллейбусах нет прикрепленных к ним полицейских. В метро есть, и это наверняка включено в цену проезда. В машине такси так же нет ни одного штатного полицейского, хотя там нападения случаются наверное не сильно реже чем в поездах, а об убитых таксистах и иногда пассажирах мы слышим достаточно регулярно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:В троллейбусах нет прикрепленных к ним полицейских. В метро есть, и это наверняка включено в цену проезда. В машине такси так же нет ни одного штатного полицейского, хотя там нападения случаются наверное не сильно реже чем в поездах, а об убитых таксистах и иногда пассажирах мы слышим достаточно регулярно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitaliy_berdinskikh 1. Уровень доверия к полиции? 2. Почему, как поездные бригады, так и подорожуючи не видят перспектив общения с с полицией? 3. Конкретный результат принятых мер по грабежам в поездах, воровству, ..........
- Не зависимо от Должности представитель системы Охороны правопорядка - есть лицо ответственное за "Всё" чего касается, а это уже Или возврат к совковым обязанностям Милиции Или коммерческие службы охраны порядка - что есть бред сивой кобылы.
Отсюда именно совместная отработка взаимодействия проводников и органов правопорядка. Но ни в коем случае не "пастухи"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:vitaliy_berdinskikh 1. Уровень доверия к полиции?
Почему этот вопрос адресован мне? Это ты, а не я, агитируешь за то что в вагонах должен быть наряд полиции оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко) или за счёт пассажиров.
Kudrjavuy написав:2. Почему, как поездные бригады, так и подорожуючи не видят перспектив общения с с полицией?
Могу повторить вопрос заданный выше.
Kudrjavuy написав:3. Конкретный результат принятых мер по грабежам в поездах, воровству, ..........
И опять повторяю вопрос заданный выше.
Kudrjavuy написав:- Не зависимо от Должности представитель системы Охороны правопорядка - есть лицо ответственное за "Всё" чего касается, а это уже
Ты начинаешь вести какие-то философские беседы об ответственности, хотя вот я не слышал чтобы была какая-то административная или уголовная отвественность руководителя горотдела полиции за уровень преступности в его городе.
Давай вернёмся к нарядам полиции в поездах. К слову сколько у нас поездов и электричек? Я вот не в курсе. Надо же посчитать сколько денег потребует такая инициатива, хотя бы ориентировочно.
П.С. Начали за здравие, закончили за упокой.
Сначала ты агитируешь за то чтобы полиция была в поездах, а потом вдруг говоришь что полиции не доверяют ни пассажиры, ни проводники
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:П.С. Начали за здравие, закончили за упокой.
Сначала ты агитируешь за то чтобы полиция была в поездах, а потом вдруг говоришь что полиции не доверяют ни пассажиры, ни проводники
Суть как раз в ЭТОМ! Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами. Поэтому ни один проводник не считает семя защищённым, ни один пассажир не есть застрахованный от неприятностей. - Это совковое наследие нищеты и бесправия. Вы считаете, что поднялся бы шум, если насильник оказался бы с прокурорским или судейским удостоверением? Хотя им уже дешевле на такси.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.