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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:04

  _hunter написав:
  Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому:
Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.
- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?
- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.

Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок "под каждым кустом"? -- если является -- значит ли это, что под каждым кустом должен находиться патруль?
-- именно "здесь" ничего искать не стоит...

Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир.
Т.Е. не отдельных структур охраны, а полностью.... с розыскными, судебными, пенитенциарными.
- и взиматься налог на содержание этих структур будет с жильцов в организованном порядке. К тому, кто не оплатил "крышу", домушники будут направляться ежедневно.

- Я правильно уловил Ваши желания?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:56

  Kudrjavuy написав:А если поставим вопрос по другому:
Территория УЗ - территория Украины, где УЗ является плательщиком податку, в том числе и на охрану правопорядку.
- Является ли обязанность органов Охраны правопорядку сохранять порядок в поездах УЗ?
- Вот как раз здесь стоит искать общие точки соприкосновения.

Так разве полиция отказывается приезжать к поезду по вызову? Разве они отказываются заходить в поезда для поиска/задержания преступников? Нет и нет.

Но вот охранять каждую квартиру и даже каждый подъезд и даже каждую улицу путем постоянного присутствия наряда полиции - нет, не обязаны, у них тупо даже нет такого количества персонала.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:58

  Kudrjavuy написав:Если следовать Вашей логике, то следующий этап будет создание коммерческого органу охраны квартир.


Давно уже создана. Ты можешь за отдельные деньги подключить сигнализацию по сигналу которой даже без твоего вмешательства к квартире будет приезжать наряд полиции. Ты можешь заплатить больше и тебя лично будут охранять несколько полицейских, не знаю круглосуточно ли, но точно во время того как ты едешь в банк или другой город.

Является ли такая услуга поощрением для того чтобы неохраняемые квартиры бомбили домушники? Сомневаюсь.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:02

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

В троллейбусах нет прикрепленных к ним полицейских. В метро есть, и это наверняка включено в цену проезда. В машине такси так же нет ни одного штатного полицейского, хотя там нападения случаются наверное не сильно реже чем в поездах, а об убитых таксистах и иногда пассажирах мы слышим достаточно регулярно.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:16

  vitaliy_berdinskikh написав:В троллейбусах нет прикрепленных к ним полицейских. В метро есть, и это наверняка включено в цену проезда. В машине такси так же нет ни одного штатного полицейского, хотя там нападения случаются наверное не сильно реже чем в поездах, а об убитых таксистах и иногда пассажирах мы слышим достаточно регулярно.

viewtopic.php?p=5031000#p5031000
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:17

  Kudrjavuy написав:viewtopic.php?p=5031000#p5031000

viewtopic.php?p=5031064#p5031064
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:46

vitaliy_berdinskikh
1. Уровень доверия к полиции?
2. Почему, как поездные бригады, так и подорожуючи не видят перспектив общения с с полицией?
3. Конкретный результат принятых мер по грабежам в поездах, воровству, ..........

- Не зависимо от Должности представитель системы Охороны правопорядка - есть лицо ответственное за "Всё" чего касается, а это уже
Или возврат к совковым обязанностям Милиции
Или коммерческие службы охраны порядка - что есть бред сивой кобылы.

Отсюда именно совместная отработка взаимодействия проводников и органов правопорядка.
Но ни в коем случае не "пастухи"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:59

  Kudrjavuy написав:vitaliy_berdinskikh
1. Уровень доверия к полиции?

Почему этот вопрос адресован мне? Это ты, а не я, агитируешь за то что в вагонах должен быть наряд полиции оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко) или за счёт пассажиров.
  Kudrjavuy написав:2. Почему, как поездные бригады, так и подорожуючи не видят перспектив общения с с полицией?

Могу повторить вопрос заданный выше.
  Kudrjavuy написав:3. Конкретный результат принятых мер по грабежам в поездах, воровству, ..........

И опять повторяю вопрос заданный выше.

  Kudrjavuy написав:- Не зависимо от Должности представитель системы Охороны правопорядка - есть лицо ответственное за "Всё" чего касается, а это уже

Ты начинаешь вести какие-то философские беседы об ответственности, хотя вот я не слышал чтобы была какая-то административная или уголовная отвественность руководителя горотдела полиции за уровень преступности в его городе.

Давай вернёмся к нарядам полиции в поездах. К слову сколько у нас поездов и электричек? Я вот не в курсе. Надо же посчитать сколько денег потребует такая инициатива, хотя бы ориентировочно.

П.С.
Начали за здравие, закончили за упокой.

Сначала ты агитируешь за то чтобы полиция была в поездах, а потом вдруг говоришь что полиции не доверяют ни пассажиры, ни проводники :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:18

  vitaliy_berdinskikh написав:П.С.
Начали за здравие, закончили за упокой.

Сначала ты агитируешь за то чтобы полиция была в поездах, а потом вдруг говоришь что полиции не доверяют ни пассажиры, ни проводники :roll:

Суть как раз в ЭТОМ!
Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.
Поэтому ни один проводник не считает семя защищённым, ни один пассажир не есть застрахованный от неприятностей.
- Это совковое наследие нищеты и бесправия.
Вы считаете, что поднялся бы шум, если насильник оказался бы с прокурорским или судейским удостоверением?
Хотя им уже дешевле на такси.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:47

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  Kudrjavuy написав:Суть как раз в ЭТОМ!

В чём "в этом"?

  Kudrjavuy написав:Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.

Причем тут вообще рабы если речь идёт о том что желание иметь под боком своего карманного полицейского стоит денег?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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