Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Додано: Чет 06 сер, 2020 19:19

Lady_N написав: В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее). В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).

А как бы помогло наличие в поезде наряда полиции? В каждое купе по полицейскому - такого не было даже во времена транспортной полиции.Будь полицейские в вагоне они бы запретили сажать в вагоны зайцев? Нет.Будь полицейские в вагоне они бы запретили пить алкоголь? Нет.Полиция отказалась прибыть на вызов проводников или пассажиров? Насколько знаю нет, по вызову мужа они приехали на киевский вокзал где и задержали хулигана.Не кажется ли тебе что проблема не в том что полиции не было в составе, а в том что проводники посадили левого пассажира и не среагировали когда он начал буянить?