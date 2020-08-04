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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:14

  Kudrjavuy написав:Суть как раз в ЭТОМ!
Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.
Поэтому ни один проводник не считает семя защищённым, ни один пассажир не есть застрахованный от неприятностей.
- Это совковое наследие нищеты и бесправия.
Вы считаете, что поднялся бы шум, если насильник оказался бы с прокурорским или судейским удостоверением?
Хотя им уже дешевле на такси.


Оружие должно продаваться гражданам для самозашиты , а УЗ перестать воровать на закупках и выгнать наглядовы рады с соросятами получающими баснословные зарплаты неизвестно за что
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:16

Не понимаю, что здесь обсуждать. В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее). Раньше можно было оперативно вызвать милицию/охрану и предотвратить или не доводить инцидент до тяжких увечий. Сейчас - помоги себе сама/сам или надейся на Бога. Это нормально?
В стоимость билета включена страховка - кому хоть раз она пригодилась? Может эти деньги лучше за охрану порядка заплатить?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:19

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  Lady_N написав:В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).

А как бы помогло наличие в поезде наряда полиции? В каждое купе по полицейскому - такого не было даже во времена транспортной полиции.

Будь полицейские в вагоне они бы запретили сажать в вагоны зайцев? Нет.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили пить алкоголь? Нет.
Полиция отказалась прибыть на вызов проводников или пассажиров? Насколько знаю нет, по вызову мужа они приехали на киевский вокзал где и задержали хулигана.

Не кажется ли тебе что проблема не в том что полиции не было в составе, а в том что проводники посадили левого пассажира и не среагировали когда он начал буянить?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:31

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Kudrjavuy написав:Суть как раз в ЭТОМ!

В чём "в этом"?

  Kudrjavuy написав:Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.

Причем тут вообще рабы если речь идёт о том что желание иметь под боком своего карманного полицейского стоит денег?

- Независимо в случае обращения в органы правопорядку - пострадает тот, кто обращался.
- Может кто-то в состоянии дать гарантии, что Милиция/полиция не возглавляет это процесс?

Т.Е. не смотря на наличие страховки, законности Вашего пребывания в вагоне,.... и т.д.
- Гарантии Вашей безопасности в Украине никто не даст.
"выкручивайся сам"(это к чему рабы бесправные), но деньги вперёд.
- У вам золотая логика!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:42

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  Kudrjavuy написав:- Независимо в случае обращения в органы правопорядку - пострадает тот, кто обращался.
- Может кто-то в состоянии дать гарантии, что Милиция/полиция не возглавляет это процесс?

Ты меня пытаешься в чём-то переубедить?
  Kudrjavuy написав:- Гарантии Вашей безопасности в Украине никто не даст.

А я кого-то убеждаю что появление полиции в поезде дает 100% гарантии безопасности поездки?
  Kudrjavuy написав:- У вам золотая логика!

Повторю вопрос на которы ты не дал ответа: "В чём "в этом"?"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).

А как бы помогло наличие в поезде наряда полиции? В каждое купе по полицейскому - такого не было даже во времена транспортной полиции.

Будь полицейские в вагоне они бы запретили сажать в вагоны зайцев? Нет.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили пить алкоголь? Нет.
Полиция отказалась прибыть на вызов проводников или пассажиров? Насколько знаю нет, по вызову мужа они приехали на киевский вокзал где и задержали хулигана.

Не кажется ли тебе что проблема не в том что полиции не было в составе, а в том что проводники посадили левого пассажира и не среагировали когда он начал буянить?

Я уверена, что инцидент можно было решить быстрее и легче, если бы полиция была в составе. Что за чушь - полицейского в каждое купе? Такого не было и не надо. Но когда на весь состав поезда их было 2 или 3 порядка однозначно было больше и наручники надеть можно было, и протокол составить, и высадить на ближайшей станции, передав в полицию.
П.С. На "ты" я с Вами не переходила.
Lady_N
 
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