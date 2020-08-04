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Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:14
Kudrjavuy написав:
Суть как раз в ЭТОМ!
Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.
Поэтому ни один проводник не считает семя защищённым, ни один пассажир не есть застрахованный от неприятностей.
- Это совковое наследие нищеты и бесправия.
Вы считаете, что поднялся бы шум, если насильник оказался бы с прокурорским или судейским удостоверением?
Хотя им уже дешевле на такси.
Оружие должно продаваться гражданам для самозашиты , а УЗ перестать воровать на закупках и выгнать наглядовы рады с соросятами получающими баснословные зарплаты неизвестно за что
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:16
Не понимаю, что здесь обсуждать. В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее). Раньше можно было оперативно вызвать милицию/охрану и предотвратить или не доводить инцидент до тяжких увечий. Сейчас - помоги себе сама/сам или надейся на Бога. Это нормально?
В стоимость билета включена страховка - кому хоть раз она пригодилась? Может эти деньги лучше за охрану порядка заплатить?
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Lady_N
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:19
Lady_N написав:
В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).
А как бы помогло наличие в поезде наряда полиции? В каждое купе по полицейскому - такого не было даже во времена транспортной полиции.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили сажать в вагоны зайцев? Нет.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили пить алкоголь? Нет.
Полиция отказалась прибыть на вызов проводников или пассажиров? Насколько знаю нет, по вызову мужа они приехали на киевский вокзал где и задержали хулигана.
Не кажется ли тебе что проблема не в том что полиции не было в составе, а в том что проводники посадили левого пассажира и не среагировали когда он начал буянить?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:31
vitaliy_berdinskikh написав: Kudrjavuy написав:
Суть как раз в ЭТОМ!
В чём "в этом"?
Kudrjavuy написав:
Именно пакет противоречий - заставляет нас быть рабами.
Причем тут вообще рабы если речь идёт о том что желание иметь под боком своего карманного полицейского стоит денег?
- Независимо в случае обращения в органы правопорядку - пострадает тот, кто обращался.
- Может кто-то в состоянии дать гарантии, что Милиция/полиция не возглавляет это процесс?
Т.Е. не смотря на наличие страховки, законности Вашего пребывания в вагоне,.... и т.д.
- Гарантии Вашей безопасности в Украине никто не даст.
"выкручивайся сам"(это к чему рабы бесправные), но деньги вперёд.
- У вам золотая логика!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:42
Kudrjavuy написав:
- Независимо в случае обращения в органы правопорядку - пострадает тот, кто обращался.
- Может кто-то в состоянии дать гарантии, что Милиция/полиция не возглавляет это процесс?
Ты меня пытаешься в чём-то переубедить?
Kudrjavuy написав:
- Гарантии Вашей безопасности в Украине никто не даст.
А я кого-то убеждаю что появление полиции в поезде дает 100% гарантии безопасности поездки?
Kudrjavuy написав:
- У вам золотая логика!
Повторю вопрос на которы ты не дал ответа: "В чём "в этом"
?"
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:59
Я уверена
vitaliy_berdinskikh написав: Lady_N написав:
В поезде жестоко избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).
А как бы помогло наличие в поезде наряда полиции? В каждое купе по полицейскому - такого не было даже во времена транспортной полиции.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили сажать в вагоны зайцев? Нет.
Будь полицейские в вагоне они бы запретили пить алкоголь? Нет.
Полиция отказалась прибыть на вызов проводников или пассажиров? Насколько знаю нет, по вызову мужа они приехали на киевский вокзал где и задержали хулигана.Не кажется ли тебе
что проблема не в том что полиции не было в составе, а в том что проводники посадили левого пассажира и не среагировали когда он начал буянить?
, что инцидент можно было решить быстрее и легче, если бы полиция была в составе. Что за чушь - полицейского в каждое
купе? Такого не было и не надо. Но когда на весь состав поезда их было 2 или 3 порядка однозначно было больше и наручники надеть можно было, и протокол составить, и высадить на ближайшей станции, передав в полицию.
П.С. На "ты" я с Вами не переходила.
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Lady_N
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:03
Lady_N написав:
Я уверена, что инцидент можно было решить быстрее и легче, если бы полиция была в составе.
Как именно? Пока девушка не убежала в другой вагон - никто не вышел оказать ей помощь, в том числе проводник вагона. Каким волшебным образом тут бы помог наряд полиции который в это время сидит в другом вагоне и пьёт чай, а может вообще спит?
Lady_N написав:
Что за чушь - полицейского в каждое купе?
Чушь это наивно полагать что присутствие где-то за четыре-пять вагоно наряда полиции как-то магически повлияло бы на пьяного хулигана.
Lady_N написав:
и наручники надеть можно было
Разве проблемы была в том что на хулигана не одели наручники? Проблемы была в том что когда он напал на женщину никто в вагоне не среагировал. Никто бы не позвал полицию даже если бы она была.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:05
Lady_N написав:
На "ты" я с Вами не переходила.
А я с тобой не переходил на Вы.
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:09
vitaliy_berdinskikh написав:
Каким волшебным образом тут бы помог наряд полиции который в это время сидит в другом вагоне и пьёт чай, а может вообще спит?
Допустим что все коридоры вагонов, тамбуры и все купе будут оборудованы системами видеомониторинга и тревожными кнопками, в довесок к присутствию в поезде наряда полиции. И полицейские будут сидеть и смотреть в мониторы чтобы активно мониторить ситуацию, а не ждать пока их позовут.
Но опять же мы возвращаемся к тому с чего началось обсуждение: это поднимет цену проезда.
Mind the gap.
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