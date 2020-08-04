Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Додано: Чет 06 сер, 2020 20:03

Lady_N написав: Я уверена, что инцидент можно было решить быстрее и легче, если бы полиция была в составе. Я уверена, что инцидент можно было решить быстрее и легче, если бы полиция была в составе.

Lady_N написав: Что за чушь - полицейского в каждое купе? Что за чушь - полицейского в каждое купе?

Lady_N написав: и наручники надеть можно было и наручники надеть можно было

Как именно? Пока девушка не убежала в другой вагон - никто не вышел оказать ей помощь, в том числе проводник вагона. Каким волшебным образом тут бы помог наряд полиции который в это время сидит в другом вагоне и пьёт чай, а может вообще спит?Чушь это наивно полагать что присутствие где-то за четыре-пять вагоно наряда полиции как-то магически повлияло бы на пьяного хулигана.Разве проблемы была в том что на хулигана не одели наручники? Проблемы была в том что когда он напал на женщину никто в вагоне не среагировал. Никто бы не позвал полицию даже если бы она была.