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Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49
vitaliy_berdinskikh написав: Lady_N написав:
На "ты" я с Вами не переходила.
А я с тобой не переходил на Вы.
на "ви" не переходять, з цього виховані люди починають спілкування.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:51
wild.tomcat написав:
ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав
Убийственный аргумент.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:58
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
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Подолянин
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:07
vitaliy_berdinskikh написав: wild.tomcat написав:
ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав
Убийственный аргумент.
для вихованих та культурних людей
- аргумент, для бічів
- ні, ну що ж, в такому випадку нічого вже поправиш
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10
Подолянин написав:
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
якщо розвинути думку, то і на вокзалах вони навіщо? нехай пасажири власними силами забезпечують порядок, кому страшно. варіантів ж повно. тільки знаєте, в кожного своє розуміння порядку, як з цим бути? буде порядок того хто сильніший?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:16
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