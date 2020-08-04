RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:На "ты" я с Вами не переходила.

А я с тобой не переходил на Вы.


на "ви" не переходять, з цього виховані люди починають спілкування.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 905
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:51

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  wild.tomcat написав:ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав

Убийственный аргумент.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 06.08.19
Подякував: 227 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:58

Проходили уже

При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось :!:

Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
Подолянин
 
Повідомлень: 721
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав

Убийственный аргумент.


для вихованих та культурних людей - аргумент, для бічів - ні, ну що ж, в такому випадку нічого вже поправиш
wild.tomcat
 
Повідомлень: 905
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10

  Подолянин написав:При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось :!:

Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!


якщо розвинути думку, то і на вокзалах вони навіщо? нехай пасажири власними силами забезпечують порядок, кому страшно. варіантів ж повно. тільки знаєте, в кожного своє розуміння порядку, як з цим бути? буде порядок того хто сильніший?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 905
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:16

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

Бесполезные улучшения за счет клиента подстегивают оного к покупке билета в один конец.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9985
З нами з: 03.11.08
Подякував: 771 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, unicdima, Vladik і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через недбалість НААН держава може втратити частину...
R2 » Вів 04 сер, 2020 22:21
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 14:03
mapamapa
Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину ще на...
R2 » Вів 04 сер, 2020 17:51
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 17:52
straponesa
"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 11:12
3 290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 14:32
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6508)
06.08.2020 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.