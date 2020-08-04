Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49
vitaliy_berdinskikh написав: Lady_N написав:
На "ты" я с Вами не переходила.
А я с тобой не переходил на Вы.
на "ви" не переходять, з цього виховані люди починають спілкування.
wild.tomcat
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:51
wild.tomcat написав:
ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав
Убийственный аргумент.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:58
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
Подолянин
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:07
vitaliy_berdinskikh написав: wild.tomcat написав:
ти мені, вася, не тикай. я тобі в твоєму селі корови пасти не допомагав
Убийственный аргумент.
для
вихованих та культурних людей
- аргумент, для
бічів
- ні, ну що ж, в такому випадку нічого вже поправиш
wild.tomcat
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10
Подолянин написав:
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
якщо розвинути думку, то і на вокзалах вони навіщо? нехай пасажири власними силами забезпечують порядок, кому страшно. варіантів ж повно. тільки знаєте, в кожного своє розуміння порядку, як з цим бути? буде порядок того хто сильніший?
wild.tomcat
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:16
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:28
Подолянин написав:
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
Для США, похоже, не дорого. До теракта 2001 года их авиарейсы почти не охранялись, сейчас на каждом по воздушному маршалу.
Федеральная служба воздушных маршалов
Пара сотрудников на каждый поезд дальнего следования не сильно обременит. Пригородные поезда часто останавливаются, можно вызвать патруль на ближайшую станцию.
phantom_systems
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