на "ви" не переходять, з цього виховані люди починають спілкування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:51
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
Убийственный аргумент.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:58
Проходили уже
При совке после какого-то теракта милиционеры стали летать на самолетах. Как охрана.
Потом посчитали прослезились и отменили. Дорого для совка оказалось
Полицаи должны быть на вокзалах. Это рационально.
А кому страшно - всегда может нанять себе охрану. Вариантов - полно!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:07
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10
якщо розвинути думку, то і на вокзалах вони навіщо? нехай пасажири власними силами забезпечують порядок, кому страшно. варіантів ж повно. тільки знаєте, в кожного своє розуміння порядку, як з цим бути? буде порядок того хто сильніший?
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:16
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
Бесполезные улучшения за счет клиента подстегивают оного к покупке билета в один конец.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:28
Для США, похоже, не дорого. До теракта 2001 года их авиарейсы почти не охранялись, сейчас на каждом по воздушному маршалу.
Пара сотрудников на каждый поезд дальнего следования не сильно обременит. Пригородные поезда часто останавливаются, можно вызвать патруль на ближайшую станцию.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:40
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
А давайте Вы посчитаете кол-во поездов и умножите на кол-во полицейских. Потом еще на 3-4 нужно умножить если не больше. Поезда ходят круглосуточно а работа посменная. И умножите на зп. + полицейские два места занимают в поезде.
Эту сумму мы все будем платить из своего кармана. А армия раздолбаев Авакова станет еще больше.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:46
Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.
Место скопления людей. По аналогии с метро )
Что мешает оприходовать нарушителя в поезде на ближайшей станции? Он же никуда не денется.
Стационарный опорный пункт гораздо эффективнее и безопаснее чем купе. Оружие связь снаряжение ведь нужно где-то хранить и обслуживать.
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