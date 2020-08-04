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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:54

Один ВОХРовец из ветеранов на поезд это дорого? Сколько ж обходится муниципальна варта в Киеве?!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10

  sal написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко)

Это грубо противоречит понятию государства. Мало ли кто чем не пользуется и не будет.

Нет, совершенно не противоречит.

Государство решает общие проблемы, а не частные. Частные каждый решает за свой счёт. Построить дорогу по которой могут ездить все - задача государства. Оплатить поездку в автобусе по этой дороге - частный вопрос, исключения делаются только для каких-то отдельных небольших групп и то если государство имеет социальную программу, а это далеко не обязательный аттрибут государства.

Возвращаясь к теме. Построить жд это проблема государства. Оплатить проезд, доплатив за какие-то вещи такие как например повышенный комфорт в первом классе, бесплатное (включенное в стоимость билета) питание, кондиционеры, охрану - это проблема пассажира едущего в поезде. А то так можно досоциалится до бесплатного проезда за счёт бюджета.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34

Re: будни

  Lady_N написав:избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).

Так и было. Пока не избили журналистку, накатавшую тут же развернутый пост в ФБ.
А бъют и в автобусах/троллейбусах. А в такси насилуют и убивают..
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