Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:54
Один ВОХРовец из ветеранов на поезд это дорого? Сколько ж обходится муниципальна варта в Киеве?!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10
Нет, совершенно не противоречит.
Государство решает общие проблемы, а не частные. Частные каждый решает за свой счёт. Построить дорогу по которой могут ездить все - задача государства. Оплатить поездку в автобусе по этой дороге - частный вопрос, исключения делаются только для каких-то отдельных небольших групп и то если государство имеет социальную программу, а это далеко не обязательный аттрибут государства.
Возвращаясь к теме. Построить жд это проблема государства. Оплатить проезд, доплатив за какие-то вещи такие как например повышенный комфорт в первом классе, бесплатное (включенное в стоимость билета) питание, кондиционеры, охрану - это проблема пассажира едущего в поезде. А то так можно досоциалится до бесплатного проезда за счёт бюджета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34
Re: будни
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