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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:54

Один ВОХРовец из ветеранов на поезд это дорого? Сколько ж обходится муниципальна варта в Киеве?!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10

  sal написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко)

Это грубо противоречит понятию государства. Мало ли кто чем не пользуется и не будет.

Нет, совершенно не противоречит.

Государство решает общие проблемы, а не частные. Частные каждый решает за свой счёт. Построить дорогу по которой могут ездить все - задача государства. Оплатить поездку в автобусе по этой дороге - частный вопрос, исключения делаются только для каких-то отдельных небольших групп и то если государство имеет социальную программу, а это далеко не обязательный аттрибут государства.

Возвращаясь к теме. Построить жд это проблема государства. Оплатить проезд, доплатив за какие-то вещи такие как например повышенный комфорт в первом классе, бесплатное (включенное в стоимость билета) питание, кондиционеры, охрану - это проблема пассажира едущего в поезде. А то так можно досоциалится до бесплатного проезда за счёт бюджета.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34

Re: будни

  Lady_N написав:избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).

Так и было. Пока не избили журналистку, накатавшую тут же развернутый пост в ФБ.
А бъют и в автобусах/троллейбусах. А в такси насилуют и убивают..
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:06

  Подолянин написав:
  phantom_systems написав:Пара сотрудников на каждый поезд дальнего следования не сильно обременит.
А давайте Вы посчитаете кол-во поездов и умножите на кол-во полицейских. Потом еще на 3-4 нужно умножить если не больше. Поезда ходят круглосуточно а работа посменная. И умножите на зп. + полицейские два места занимают в поезде.

Эту сумму мы все будем платить из своего кармана. А армия раздолбаев Авакова станет еще больше.

Вот ведь какое дело, когда Згуладзе 5 лет назад "оптимизировала" транспортную милицию как на подвижных составах, так и линейные отделы на станциях, просто расформировав её всю, общественность особо не возражала. В результате естественно получили рост хищений в УЗ, рост преступности в подвижных составах и на станциях следования. Теперь стоит вопрос вернуть транспортную милицию, пусть в сокращённом составе, но вы и прочие недовольны, дескать, очень дорого. 5 лет назад тоже было очень дорого?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  phantom_systems написав:В результате естественно получили рост хищений в УЗ

Аж захотелось прокомментировать. А как именно ТМ боролась с хищениями в УЗ? Она делала аудит бухгалтерии? Ну или патрулировала депо и станции чтобы никто гайки не откручивал?
  phantom_systems написав:рост преступности в подвижных составах и на станциях следования

После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание бабла. В жизни сталкивался с ТМ три раз: два раза они почему-то заинтересовались моими сумками на станции Харьков-Пассажирский, один раз просто тихо бухали в соседнем купе.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  phantom_systems написав:В результате естественно получили рост хищений в УЗ

Аж захотелось прокомментировать. А как именно ТМ боролась с хищениями в УЗ? Она делала аудит бухгалтерии? Ну или патрулировала депо и станции чтобы никто гайки не откручивал?
  phantom_systems написав:рост преступности в подвижных составах и на станциях следования

После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание бабла. В жизни сталкивался с ТМ три раз: два раза они почему-то заинтересовались моими сумками на станции Харьков-Пассажирский, один раз просто тихо бухали в соседнем купе.

Как боролась? Дела заводили. Украденное по бухгалтерии на уровне тендеров не в компетенции ТМ, а разворованное колейщиками, ремонтниками и прочими рядовыми работягами как раз расследовали. Там тоже немало было.

Преступность не снизилась, её просто формально не стало. Воровать-хулиганить в поездах и на станциях меньше не стали, просто дела заводить стало некому.

Я несколько раз с ТМ пересекался, нашей и российской. Спокойно поговорили и разошлись. Они тоже люди.
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 07 сер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:13

  phantom_systems написав: просто дела заводить стало некому.

Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:15

Re: лучше/дешевле

  vitaliy_berdinskikh написав:После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание

Задача реформ - экономия для бюджета и оптимизация, а не улучшение, собственно, раброты органов государства.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  phantom_systems написав: просто дела заводить стало некому.

Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.

По факту не нужна, а пресечь вполне может. Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления, закатывают дебошира в наручники и составляют протокол, затем передают на станции в линейный отдел. Там следователь квалифицирует преступление, оформляет вещдоки и заводит дело.
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