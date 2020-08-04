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Присутність охорони в поїздах
може вплинути на вартість...

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:59

  phantom_systems написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  phantom_systems написав: просто дела заводить стало некому.

Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.

По факту не нужна, а пресечь вполне может. Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления, закатывают дебошира в наручники и составляют протокол, затем передают на станции в линейный отдел. Там следователь квалифицирует преступление, оформляет вещдоки и заводит дело.

Это при наличии ТМ в эшелоне.
В то же время применение силы пассажирами, по устранению правонарушения, может привести к случайностям, где в качестве пострадавшего будут представлять вора или грабителя, проводнику, не зависимо от результата "большой геморрой". Увы и это реальность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:00

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  phantom_systems написав:Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления

На место преступления можно вызвать любую полицию, ТМ для этого не нужна.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:32

В ПОЕЗДАХ УСИЛЯТ МЕРЫ ОХРАНЫ И УСТАНОВЯТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

"Укрзализныця" создала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах, состоящую из пяти основных направлений.
В рамках инициативы усилят сотрудничество "УЗ" и Министерства внутренних дел, оборудуют пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками, будут охранять поезда силами военизированной охраны и бороться с пассажирами без билетов и кражами на вокзале.
"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - отметил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик. По его словам, программа будет представлена на следующей неделе.
http://www.bagnet.org/news/politics/128 ... ablyudenie
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  phantom_systems написав:Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления

На место преступления можно вызвать любую полицию, ТМ для этого не нужна.

Откуда другая возьмётся в поезде дальнего следования, где между остановками полчаса-час? За это время можно столько натворить, что протокол составлять устанут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:28

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  phantom_systems написав:Откуда другая возьмётся в поезде дальнего следования, где между остановками полчаса-час?

ТМ не всегда присутствовала в поездах. А какая насущная необходимость делать это именно между станциями? Если уж такая насущная необходимость есть то что мешает вызвать полицию к поезду указав какой-то переезд? Если ТМ так нужна в поездах то почему не поставить их пост на каждую стацию, которых по пути между остановками поезда дальнего следования будет штук десять? Заодно они всегд смогут среагировать на проблемы в электричках и прочих местных поездах - там ездит гораздо менее воспитанный народ.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:26

Re: Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість.

  phantom_systems написав:Преступность не снизилась, её просто формально не стало. Воровать-хулиганить в поездах и на станциях меньше не стали, просто дела заводить стало некому.
Вы сами подвели итог о эффективности ТМ.
Которая и была одним звеном в коррупционных схемах и всегда в доле. Как полицаи из метрополитена. 1 в 1

Полиция на вокзалах способная быстро реагировать + камеры в вагонах - реально могут изменить ситуацию :roll:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:03

Re: вокзалы

  Подолянин написав:Полиция на вокзалах способная быстро реагировать + камеры в вагонах - реально могут изменить ситуацию

Вокзалы закрываются. Остаются только в обл.центрах.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:24

  sal написав:
  Подолянин написав:Полиция на вокзалах способная быстро реагировать + камеры в вагонах - реально могут изменить ситуацию

Вокзалы закрываются. Остаются только в обл.центрах.

А надо чтобы наряд милиции сидел на каждой станции. Даже ночью.

Предлагаю не ограничиваться поездами. Наряд милиции должен быть:
  • в каждом лифте
  • в каждом банке
  • в каждом магазине
  • в каждом театре и кинотеатре
  • в каждой машине такси
Всё это конечно же должно быть бесплатно, за счёт бюджета. :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:05

Re: аргумент

  vitaliy_berdinskikh написав:Предлагаю не ограничиваться поездами. Наряд милиции должен быть

Предлагаю послушать аргументы выделения конкретных млрдов на милицию, армию, медицину..
Для граждан есть 02/102 хоть на улице, хоть в поезде, хоть в частном доме.
sal
 
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