Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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phantom_systems написав: просто дела заводить стало некому.
Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.
По факту не нужна, а пресечь вполне может. Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления, закатывают дебошира в наручники и составляют протокол, затем передают на станции в линейный отдел. Там следователь квалифицирует преступление, оформляет вещдоки и заводит дело.
Это при наличии ТМ в эшелоне. В то же время применение силы пассажирами, по устранению правонарушения, может привести к случайностям, где в качестве пострадавшего будут представлять вора или грабителя, проводнику, не зависимо от результата "большой геморрой". Увы и это реальность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Укрзализныця" создала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах, состоящую из пяти основных направлений. В рамках инициативы усилят сотрудничество "УЗ" и Министерства внутренних дел, оборудуют пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками, будут охранять поезда силами военизированной охраны и бороться с пассажирами без билетов и кражами на вокзале. "Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - отметил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик. По его словам, программа будет представлена на следующей неделе. http://www.bagnet.org/news/politics/128 ... ablyudenie
phantom_systems написав:Откуда другая возьмётся в поезде дальнего следования, где между остановками полчаса-час?
ТМ не всегда присутствовала в поездах. А какая насущная необходимость делать это именно между станциями? Если уж такая насущная необходимость есть то что мешает вызвать полицию к поезду указав какой-то переезд? Если ТМ так нужна в поездах то почему не поставить их пост на каждую стацию, которых по пути между остановками поезда дальнего следования будет штук десять? Заодно они всегд смогут среагировать на проблемы в электричках и прочих местных поездах - там ездит гораздо менее воспитанный народ.
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Полицейский офицер общины серьезно отличается от участкового, как по уровню профессионализма, так и по функциональным обязанностям.
“Полицейский офицер общины воплощает в себе четырех правоохранителей одновременно – это участковый, патрульный полицейский и ювенальный полицейский. А также это полицейский-“разрешитель”, который контролирует оборот оружия, разрешения на него и его хранение”, – рассказал Богонис.
Правоохранитель добавил, что офицер будет обязан отчитываться перед общиной, а если его работа не будет удовлетворительной, то “полицейский там работать не будет”.