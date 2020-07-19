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ТОП-7 міфів і фактів про
роботів для прибирання підлоги

ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:34

ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги

Пропонуємо до обговорення:
Роботи-помічники значно полегшують життя людей, але також є предметом суперечок.

Дивися повний текст ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги.
R2
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