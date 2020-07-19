Роботи-помічники значно полегшують життя людей, але також є предметом суперечок.
Дивися повний текст ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:34
ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги
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Дивися повний текст ТОП-7 міфів і фактів про роботів для прибирання підлоги.
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