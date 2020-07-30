Міністерство інфраструктури України підготувало законопроєкт для водіїв таксі.
Дивися повний текст Таксистам готують нові податки.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43
Таксистам готують нові податки
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Дивися повний текст Таксистам готують нові податки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43
Ці скотеняки не роблядь ні чого корисного для людей, а тільки облагають налогами і так жебракуватих громадян краіни. Крадіі та бариги , як крали та наживалися , так і жирують далі. Обрали слуг, які доведуть краіну до повного цугундера.... цирк поіхав, клоуни залишилися....
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42
Гетьманцов, сволочь, еще и коллаборант, называл нас фашистами! Оно засветилось, на кого работает. Долго будем это все терпеть?
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