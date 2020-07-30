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Таксистам готують
нові податки

Таксистам готують нові податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43

Таксистам готують нові податки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України підготувало законопроєкт для водіїв таксі.

Дивися повний текст Таксистам готують нові податки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43

Ці скотеняки не роблядь ні чого корисного для людей, а тільки облагають налогами і так жебракуватих громадян краіни. Крадіі та бариги , як крали та наживалися , так і жирують далі. Обрали слуг, які доведуть краіну до повного цугундера.... цирк поіхав, клоуни залишилися....
fedorinf
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:46

Гетьманцев активизировался. Держитесь таксисты.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42

Гетьманцов, сволочь, еще и коллаборант, называл нас фашистами! Оно засветилось, на кого работает. Долго будем это все терпеть?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:48

То есть заплати все налоги, Т.О., медсправку и ещё 3600 дополнительно ежегодно.
sol1
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