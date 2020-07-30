Міністерство інфраструктури України підготувало законопроєкт для водіїв таксі.
Дивися повний текст Таксистам готують нові податки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43
Таксистам готують нові податки
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Дивися повний текст Таксистам готують нові податки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:43
Ці скотеняки не роблядь ні чого корисного для людей, а тільки облагають налогами і так жебракуватих громадян краіни. Крадіі та бариги , як крали та наживалися , так і жирують далі. Обрали слуг, які доведуть краіну до повного цугундера.... цирк поіхав, клоуни залишилися....
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42
Гетьманцов, сволочь, еще и коллаборант, называл нас фашистами! Оно засветилось, на кого работает. Долго будем это все терпеть?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:48
То есть заплати все налоги, Т.О., медсправку и ещё 3600 дополнительно ежегодно.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:35
3600 в год, в месяц 300 гривен.вообще копейки. Отличное предложение от государства.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:43
І як вони збираються це проконтролювати? Ну прикриють убер чи болт, так люди через телеграм канали навчаться замовлення робити. Хочуть натягнути модель податків 20 століття на модель бізнесу 21 століття. Good luck!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:45
А таксисты платят налоги? Вот это поворот!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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