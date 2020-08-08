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Таксистам готують
нові податки

Таксистам готують нові податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:33

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sol1 написав:То есть заплати все налоги, Т.О., медсправку и ещё 3600 дополнительно ежегодно.

А таксисты платят налоги? Вот это поворот!

В топливе налогов больше половины, таксисты его выкатывают на десятки тысяч....

С прибыли имелось в виду: так-то НДС даже бомж в магазине платит...
_hunter
 
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