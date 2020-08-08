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Таксистам готують нові податки
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:33
alex_dvornichenko написав: vitaliy_berdinskikh написав: sol1 написав:
То есть заплати все налоги, Т.О., медсправку и ещё 3600 дополнительно ежегодно.
А таксисты платят налоги? Вот это поворот!
В топливе налогов больше половины, таксисты его выкатывают на десятки тысяч....
С прибыли имелось в виду: так-то НДС даже бомж в магазине платит...
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