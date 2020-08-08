Таксистам готують нові податки

С прибыли имелось в виду: так-то НДС даже бомж в магазине платит...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:33
С прибыли имелось в виду: так-то НДС даже бомж в магазине платит...
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:22
И что, я теперь могу потребовать чтобы с меня не требовали подоходный налог с моей зарплаты или единый налог с моего ФОП? Ведь таксист именно подоходный не платит. А если ещё и заправляет своё корыто с обочины то и НДС не платит и акциз.
Mind the gap.
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