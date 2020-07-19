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Де найвигідніше орендувати
житло студенту в Києві

Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:09

Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".

Дивися повний текст Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:09

Спасибо автору. Полностью сходится и с моими цифрами. Реально интересный и честный обзор.
finuser382
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