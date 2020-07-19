Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".
Дивися повний текст Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:09
Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де найвигідніше орендувати житло студенту в Києві.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:09
Спасибо автору. Полностью сходится и с моими цифрами. Реально интересный и честный обзор.
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