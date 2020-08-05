За пів року Національний банк України випустив в обіг 21,6 млн штук банкнот на загальну суму 61,04 млрд гривень.
Дивися повний текст За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:10
За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60...
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Дивися повний текст За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень.
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