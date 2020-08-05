RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За пів року Нацбанк випустив
в обіг готівки на понад 60...

За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:10

За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60...

Пропонуємо до обговорення:
За пів року Національний банк України випустив в обіг 21,6 млн штук банкнот на загальну суму 61,04 млрд гривень.

Дивися повний текст За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:11

последствия работы Гетманцева....
anton_gms
 
Повідомлень: 805
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:23

Инфляции не видно? Доллар не растёт? Значит выпустили правильно!
finuser382
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад...
R2 » Чет 06 сер, 2020 14:36
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 14:36
finuser382
Нацбанк оприлюднив список найбільших банків-боржників
R2 » Сер 05 сер, 2020 21:45
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 23:09
Вкладчик1234
Booking.com звільнить понад чотири тисячі співробітників...
R2 » Сер 05 сер, 2020 16:46
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 16:46
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25344)
06.08.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.