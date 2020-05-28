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Johnson & Johnson продасть
уряду США вакцину від...

Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16

Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Johnson & Johnson (J&J) підписала угоду з урядом США, відповідно до якої вона поставить 100 млн доз вакцини Ad26.COV2.S від COVID-19 на загальну суму $1 млрд. Таким чином, одна доза вакцини J&J буде коштувати $10.

Дивися повний текст Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від COVID-19 за ціною $10 за дозу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:20

ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить?
https://www.bbc.com/russian/news-53620914
finuser382
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:39

  finuser382 написав:ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить?
https://www.bbc.com/russian/news-53620914

надо поддерживать своего товаропроизводителя
yama
 
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