Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...
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Компанія Johnson & Johnson (J&J) підписала угоду з урядом США, відповідно до якої вона поставить 100 млн доз вакцини Ad26.COV2.S від COVID-19 на загальну суму $1 млрд. Таким чином, одна доза вакцини J&J буде коштувати $10.
finuser382 написав:ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить? https://www.bbc.com/russian/news-53620914