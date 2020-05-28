Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...
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Компанія Johnson & Johnson (J&J) підписала угоду з урядом США, відповідно до якої вона поставить 100 млн доз вакцини Ad26.COV2.S від COVID-19 на загальну суму $1 млрд. Таким чином, одна доза вакцини J&J буде коштувати $10.
finuser382 написав:ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить? https://www.bbc.com/russian/news-53620914
Треба бути повним ідіотом, щоб колоти собі незрозумілу вакцину від хвороби, котра постійно мутує. Цю вакцину добровільно будуть колоти повні дибіли або люди під примусом через безвихідь. Сподіваюсь, зможу цього уникнути.