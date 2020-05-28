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Johnson & Johnson продасть
уряду США вакцину від...

Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16

Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Johnson & Johnson (J&J) підписала угоду з урядом США, відповідно до якої вона поставить 100 млн доз вакцини Ad26.COV2.S від COVID-19 на загальну суму $1 млрд. Таким чином, одна доза вакцини J&J буде коштувати $10.

Дивися повний текст Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від COVID-19 за ціною $10 за дозу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:20

ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить?
https://www.bbc.com/russian/news-53620914
finuser382
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:39

  finuser382 написав:ВВС сообщает: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре. Стоимость вакцины в аптеких 220 руб. Америка не хочет закупить?
https://www.bbc.com/russian/news-53620914

надо поддерживать своего товаропроизводителя
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:31

Треба бути повним ідіотом, щоб колоти собі незрозумілу вакцину від хвороби, котра постійно мутує. Цю вакцину добровільно будуть колоти повні дибіли або люди під примусом через безвихідь. Сподіваюсь, зможу цього уникнути.
halyapet
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