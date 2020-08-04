В Україні станом на 5 серпня цього року оцифровано 915 тис. паперових пенсійних справ.
Дивися повний текст В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад 11 мільйонів.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:36
В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад...
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Дивися повний текст В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад 11 мільйонів.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:36
Молодцы. Редко у нас проскакивают хорошие и правильные новости. Я сам уже 2 года как пользуюсь только электонным ПФ . Я бы ПФ как таковой вообще бы закрыл. ТОЛЬКО онлайн обслуживание,посадить одного программиста и 5 операторов на всю Украину -вот и весь ПФ. Что там делают десятки тысяч дармоедов? Для чего придумали компьютер?
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