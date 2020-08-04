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В Україні оцифровано 900 тисяч
пенсійних справ із понад...

В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:36

В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на 5 серпня цього року оцифровано 915 тис. паперових пенсійних справ.

Дивися повний текст В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад 11 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:36

Молодцы. Редко у нас проскакивают хорошие и правильные новости. Я сам уже 2 года как пользуюсь только электонным ПФ . Я бы ПФ как таковой вообще бы закрыл. ТОЛЬКО онлайн обслуживание,посадить одного программиста и 5 операторов на всю Украину -вот и весь ПФ. Что там делают десятки тысяч дармоедов? Для чего придумали компьютер?
finuser382
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