RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" до 2025 року планує
побудувати майже 3 тис....

"Укравтодор" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:38

"Укравтодор" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") до 2025 року планує побудувати в країні 2,9 тис. км цементобетонних доріг.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис. км цементобетонних доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89674
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:38

За немцев, турок, белорусов, китайцев, сербов,....
- можно только порадоваться!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8339
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:30

Аж 3 дороги строят на всю страну !!! в то время когда тысячи сел фактически отрезаны от мира туда отказиваются ехать не только скорые и маршрутки даже продукты уже не подвозят.. А воры каждый год ррассказываютчто через 5 лет сделаем....
l4567
 
Повідомлень: 122
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60...
R2 » Чет 06 сер, 2020 14:10
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 14:23
finuser382
Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22...
R2 » Сер 05 сер, 2020 11:01
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 11:01
sena_2008atp
Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року
R2 » Вів 04 сер, 2020 23:08
3 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 07:25
Forum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88459)
06.08.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron