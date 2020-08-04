Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") до 2025 року планує побудувати в країні 2,9 тис. км цементобетонних доріг.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:38
"Укравтодор" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укравтодор\" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис. км цементобетонних доріг.
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:38
За немцев, турок, белорусов, китайцев, сербов,....
- можно только порадоваться!
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:30
Аж 3 дороги строят на всю страну !!! в то время когда тысячи сел фактически отрезаны от мира туда отказиваются ехать не только скорые и маршрутки даже продукты уже не подвозят.. А воры каждый год ррассказываютчто через 5 лет сделаем....
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