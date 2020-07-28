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«Інтертелеком» припиняє роботу в дев'яти областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня «Інтертелеком» обмежить надання послуг у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях.
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R2
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:41
Концентраторы ипучие. В загородном доме каждый час, ровно каждый час, тупо в начале определенной минуты "залипает" передача данных. Соединение не рвется, но данные не идут на протяжении 30 секунд. Поворачиваю антенну на 90 градусов на другую БС - без изменений. Ответ саппорта - у нас все хорошо, у вас проблема, вы де***.
Про скорость в сотни килобит при DRC Requested 12-13 и Ec/lo до 0,5 уже не говорю. Ждем с нетерпением LTE 900 от белоблакытного.
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summacut
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