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«Інтертелеком» припиняє роботу
в дев'яти областях України

«Інтертелеком» припиняє роботу в дев'яти областях України
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:41

«Інтертелеком» припиняє роботу в дев'яти областях України

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня «Інтертелеком» обмежить надання послуг у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях.

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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:41

Концентраторы ипучие. В загородном доме каждый час, ровно каждый час, тупо в начале определенной минуты "залипает" передача данных. Соединение не рвется, но данные не идут на протяжении 30 секунд. Поворачиваю антенну на 90 градусов на другую БС - без изменений. Ответ саппорта - у нас все хорошо, у вас проблема, вы де***.
Про скорость в сотни килобит при DRC Requested 12-13 и Ec/lo до 0,5 уже не говорю. Ждем с нетерпением LTE 900 от белоблакытного.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:59

  summacut написав:Концентраторы ипучие. В загородном доме каждый час, ровно каждый час, тупо в начале определенной минуты "залипает" передача данных. Соединение не рвется, но данные не идут на протяжении 30 секунд. Поворачиваю антенну на 90 градусов на другую БС - без изменений. Ответ саппорта - у нас все хорошо, у вас проблема, вы де***.
Про скорость в сотни килобит при DRC Requested 12-13 и Ec/lo до 0,5 уже не говорю. Ждем с нетерпением LTE 900 от белоблакытного.


Сталкивался с подобной проблемой, истекал срок аренды IP-адреса. В нормальных условиях и у нормального оборудования DHCP-request на продление аренды производится до истечения старой аренды, а не после. Решается установкой статики либо альтернативной прошивкой (openwrt/dd-wrt). Провайдер оказался действительно не при чем.
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:11

  vaysh написав:
  summacut написав:Концентраторы ипучие. В загородном доме каждый час, ровно каждый час, тупо в начале определенной минуты "залипает" передача данных. Соединение не рвется, но данные не идут на протяжении 30 секунд. Поворачиваю антенну на 90 градусов на другую БС - без изменений. Ответ саппорта - у нас все хорошо, у вас проблема, вы де***.
Про скорость в сотни килобит при DRC Requested 12-13 и Ec/lo до 0,5 уже не говорю. Ждем с нетерпением LTE 900 от белоблакытного.


Сталкивался с подобной проблемой, истекал срок аренды IP-адреса. В нормальных условиях и у нормального оборудования DHCP-request на продление аренды производится до истечения старой аренды, а не после. Решается установкой статики либо альтернативной прошивкой (openwrt/dd-wrt). Провайдер оказался действительно не при чем.


Если Вы о домашнем роутере, то адреса выдаются на трое суток, а "залипание" происходит только с миром, внутри сети все бегает на ура. С другим провайдером это оборудование и с миром бегает на ура. Если оборудование перезагрузить за несколько минут до ежечасного "залипа", то залипает все равно, хотя время лизинга отсчитывается заново после перезагрузки.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:05

Re: «Інтертелеком» припиняє роботу в дев'яти областях Україн

Еще немного и в отдельных областях будут отдельные операторы.
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ruvex
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