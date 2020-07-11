Про це заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець.
Дивися повний текст У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва \"дешевої\" атомної електроенергії.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:49
У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва \"дешевої\" атомної електроенергії.
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:49
А зачем его сжигать? Он есть просит?
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:40
summacut
уголь - не просит ... а вот Ахметов - очень просит, да и Буславец похоже тоже
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