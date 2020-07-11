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У Міненерго розвіяли міфи про
скорочення виробництва...

У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:49

У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

Дивися повний текст У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва \"дешевої\" атомної електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:49

накопление значительного количества угля на складах угледобывающих и обогатительных предприятий, который нужно было сжигать на отечественных ТЭС.


А зачем его сжигать? Он есть просит?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:40

summacut
уголь - не просит ... а вот Ахметов - очень просит, да и Буславец похоже тоже
a_kibets
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